El truco oculto de WhatsApp para acelerar tu celular en segundos y que los técnicos no quieren que sepas

Millones de usuarios en todo el mundo experimentan problemas de rendimiento en sus dispositivos móviles debido al colapso de la memoria interna. La acumulación descontrolada de archivos multimedia dentro de los chats grupales suele ser la causante de que el sistema operativo trabaje de forma lenta.

Por lo tanto, aplicar un método de limpieza continuo dentro de la aplicación de mensajería resulta vital para recuperar el almacenamiento del teléfono sin perder datos importantes.

EL MITO DE LA PAPELERA TRADICIONAL EN LA APLICACIÓN

A diferencia de los sistemas operativos de escritorio, la plataforma de Meta no cuenta con un bote de basura temporal donde se almacenen los elementos descartados.

En su lugar, el servicio dispone de un menú interno especializado que centraliza todo el contenido pesado. Además, este método de limpieza avanzado ayuda a los usuarios a examinar de manera individual qué videos, notas de voz o documentos ocupan más espacio antes de borrarlos definitivamente del equipo.

PASO A PASO PARA LIBERAR ESPACIO EN POCOS SEGUNDOS

Según se reseñó en Infobae, el procedimiento se realiza ingresando al menú de Ajustes y seleccionando el apartado de Almacenamiento y datos. Una vez allí, se debe pulsar en Administración de almacenamiento para abrir la lista de archivos que superan los 5 megabytes.

En consecuencia, el usuario solo tiene que marcar los elementos innecesarios y tocar el ícono del contenedor para eliminarlos de manera masiva y segura.

Para mantener el smartphone optimizado a largo plazo, los expertos recomiendan desactivar por completo la descarga automática de fotos y videos en las configuraciones de red.

Esta simple acción impide que los archivos de los grupos numerosos se guarden directamente en la galería sin autorización previa. Por consiguiente, el dispositivo móvil mantendrá un nivel de velocidad idóneo para sus tareas diarias.