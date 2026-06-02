Cómo nació Grogu, el nuevo ícono de Star Wars y el furor por el estreno de su esperada película

Ante las millones de preguntas de los aficionados, finalmente filtraron detalles de cómo nació Grogu, el nuevo ícono de Star Wars, que se popularizó primero tras el lanzamiento de la serie The Mandalorian a través de la plataforma streaming de Disney + y ahora con el reciente estreno de su película.

Como no podría ser de otra manera, Grogu fue el resultado de un proceso creativo y técnico innovador, según detalló la revista estadounidense Variety.

Lo que se precisó, es que el éxito del personaje se debe al trabajo conjunto de más de 100 especialistas en animatrónica, marionetas y efectos visuales, quienes lograron dotarlo de una apariencia realista y gran capacidad expresiva.

Gracias a ello, se convirtió en una de las figuras centrales del fenómeno cultural y mediático, que actualmente impulsa a la franquicia.

El artífice es John Knoll, supervisor de efectos visuales, quien colaboró con el entorno creativo para imaginar una versión infantil de la especie de Yoda.

También destaca el trabajo de Christian Alzmann, artista conceptual, quien aportó una ilustración que guió el diseño definitivo del personaje.

De hecho, Knoll destacó que ese primer boceto se convirtió en el punto de partida y referencia para todo el proceso posterior. El resultado fue un éxito a través de The Mandalorian y su estreno en 2019.

MERCADO INTERNACIONAL

Pero su éxito internacional se consolidó tras el estreno de la película «The Mandalorian and Grogu» el pasado 21 de mayo, y cada una de sus intervenciones refuerza su posición icónica dentro de la franquicia.

El personaje atrajo tanto a fanáticos de la saga como a nuevos públicos, presentes en juguetes, memes y productos derivados.

Imposible no amar a Grogu 😍 Encuéntralo en #TheMandalorianAndGrogu, ahora, solo en cines. pic.twitter.com/gIOwvJioKH — Star Wars (@StarWarsLA) May 31, 2026

DETALLES TÉCNICOS

La creación de Grogu implicó un importante despliegue técnico y creativo. Según explicaron Knoll y Scott Griffin, coordinador de Legacy Effects, más de 100 profesionales, entre artistas conceptuales, diseñadores, especialistas en efectos y titiriteros, participaron en el desarrollo del personaje.

Como resultado, se fabricaron cinco versiones diferentes del muñeco, cada una diseñada para cumplir funciones específicas durante el rodaje.

Griffin detalló que la piel de Grogu fue elaborada con silicona pigmentada para lograr una apariencia altamente realista, mientras que su estructura incorpora materiales como latón, aluminio, acero y nylon impreso.

Asimismo, el equipo desarrolló varias versiones del personaje, entre ellas dos modelos principales, una destinada a escenas de acción, otra capaz de operar bajo el agua y una completamente autónoma.

Aunque los mecanismos internos se mantienen en reserva, los creadores señalaron que el objetivo era construir una figura más expresiva y con mayores capacidades interpretativas que las previstas inicialmente.

Entre las innovaciones recientes abarcan dedos articulados y un parpadeo más verosímil, aspectos que antes requerían retoques digitales.