Esta es la vitamina que ayuda a la salud cerebral y la memoria de los adultos mayores

La salud cerebral y la memoria son uno de los principales problemas que afrontan los adultos mayores a nivel mundial. Un estudio científico reveló que una vitamina sería de gran ayuda para retrasar el deterioro cognitivo.

La Universidad de Hirosaki publicó en la revista PLOS One un estudio enfocado en 2.044 adultos japoneses mayores de 64 años. Los científicos hicieron resonancias magnéticas y análisis de sangre.

Tras evaluar los resultados, descubrieron que hay una conexión directa entre los niveles bajos de vitamina C en sangre y la reducción del volumen cerebral, la conectividad neuronal y la capacidad de memoria.

El estudio, encabezado por Haruka Nagaya y Tomohiro Shintaku, reveló el papel que cumplen los nutrientes cotidianos sobre la salud mental en el envejecimiento. Es decir, consumir vitamina C podría ser la diferencia en el deterioro cognitivo y una mente ágil.

DETALLES DEL ESTUDIO

Los participantes con los niveles más bajos de vitamina C presentaron un menor volumen de materia gris. A esto se suma una conectividad deteriorada en la red cerebral, que se encarga de la memoria autobiográfica, la autorreflexión y la atención sostenida.

Cuando la comunicación de la red se debilita, el cerebro pierde eficiencia para conectar recuerdos y mantener la concentración. Se trata de la base para procesar muchos recuerdos del día a día.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MHONI VIDENTE LANZÓ SU PREDICCIÓN SOBRE QUIÉN SERÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026

Igualmente, el estudio deja claro que se trata de una asociación estadística, no de una evidencia de causa y efecto. Los resultados fueron ajustados tomando en cuenta la edad, hábitos físicos, nivel educativo y enfermedades

Los expertos concluyeron que «una dieta rica en vitamina C podría desempeñar un papel de apoyo en el mantenimiento de la salud cerebral». Entre los alimentos destacan frutas como naranjas, limones y fresas, además de vegetales como brócoli, tomates y espinacas.