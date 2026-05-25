«¡Bloquea esos tiros!»: esta será la ciudad sede que repartirá condones gratuitos inspirados en el Mundial 2026

En la ciudad de Toronto (Canadá) se repartirán condones gratuitos de edición limitada inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una campaña de salud pública que busca promover el sexo seguro ante la llegada de más de 300.000 visitantes durante el torneo.

De acuerdo con medios locales, la ciudad canadiense, una de las sedes del Mundial de fútbol, activó dicha estrategia preventiva a través de Toronto Public Health (TPH), que distribuirá preservativos y otros insumos para relaciones sexuales seguras en sus clínicas especializadas.

La iniciativa se enmarca en el aumento previsto de turistas entre el 11 de junio y el 19 de julio, periodo en el que las autoridades esperan un incremento natural de encuentros sociales y actividad nocturna.

Los condones, diseñados especialmente para el Mundial, incluyen seis modelos de edición limitada con mensajes alusivos al fútbol, como «¡Bloquea esos tiros!» y «¡Qué definición!»

La campaña apuesta por un enfoque creativo y festivo para captar la atención de aficionados y visitantes, destacando la importancia de la prevención sin perder el tono deportivo del momento.

¿DÓNDE BUSCARLOS?

Los preservativos estarán disponibles en varias clínicas de salud sexual operadas por TPH, entre ellas Bloor West, Scarborough, Jane-St. Clair y North York, o hasta agotar existencias.

Las autoridades recordaron que el uso correcto del condón reduce de forma significativa el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no planificados, por lo que buscan incentivar su uso responsable durante el torneo.