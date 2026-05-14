Binance realizará en Venezuela evento educativo sobre criptomoneda junto a Academia BT&C y la UCAB

La reconocida plataforma Binance realizará en Venezuela un evento educativo sobre criptomonedas este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, respectivamente, en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y en alianza con Academia BT&C, con sesiones sobre análisis técnico, gestión de riesgo y herramientas de trading.

Lo que se precisó a través de las redes sociales, es que el «Binance University Tour» llegará a Caracas con dos jornadas formativas en el Auditorio Hermanos Lanz de la UCAB.

Según la información difundida por Binance LATAM, el evento —abierto al público, pero con registro previo y cupos limitados— busca acercar a estudiantes y entusiastas al funcionamiento de los mercados cripto y herramientas disponibles dentro de la plataforma.

Se indicó, que el proceso de inscripción, se gestiona a través de Luma, una plataforma utilizada para la organización de eventos.

¿EN CUÁLES TEMAS SE ENFOCARÁN?

Durante las sesiones se abordarán conceptos clave del ecosistema financiero digital, entre ellos el análisis técnico, un método que estudia el comportamiento histórico de precios mediante gráficos e indicadores para identificar tendencias.

También se explicará la gestión de riesgo, que incluye prácticas como diversificación, límites de pérdida y estrategias como el DCA.

Además, se resaltará la importancia del principio DYOR, una recomendación habitual en el mundo cripto para que cada usuario investigue antes de invertir.

El programa contempla además sesiones dedicadas a Binance Spot, el mercado donde se compran y venden criptomonedas al precio actual, y a operaciones con futuros, instrumentos derivados que permiten operar con apalancamiento sobre el precio futuro de un activo.

Este último segmento incluirá advertencias sobre los riesgos asociados, especialmente para usuarios sin experiencia previa en mercados volátiles.

Venezuela, porque ustedes lo pidieron 🇻🇪 El Binance University Tour ha llegado a la UCAB.

Dos días para aprender sobre blockchain, trading y cripto. 📍Auditorio Hermanos Lanz, UCAB, Caracas

📅 14 y 15 de mayo Aparta tu lugar acá: https://t.co/bepQYGphCj pic.twitter.com/9okMTy85R2 — Binance Latinoamérica (@BinanceLATAM) May 11, 2026

SEMANA EMPRESARIAL

Es de destacar, que el evento se realizará en un contexto de creciente actividad tecnológica y empresarial dentro de la UCAB.

De hecho, apenas unos días después, entre el 18 y el 22 de mayo, la universidad celebrará su Semana Empresarial 2026, que incluirá actividades sobre mercados financieros, análisis de datos, inteligencia artificial y criptoactivos, como el «Tech & Growth Summit» (pautado para el 22 de mayo en el CIAP de La Castellana).

El University Tour forma parte de una gira regional promovida por Binance LATAM, que también ha anunciado convocatorias similares en instituciones de educación superior de Argentina, como la Universidad de Buenos Aires (UBA).