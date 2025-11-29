Avión Boeing desapareció del radar y fue hallado 13 años después, esto hicieron con la aeronave

Air India halló un avión de pasajeros Boeing 737 que estuvo desaparecido por 13 años después de que se perdiera del radar en 2012 y, en medio del insólito hallazgo, la aerolínea decidió venderlo para desprenderse del mismo después de 43 años.

Tras su privatización en 2022, Air India acaparó la atención de todos al dar a conocer la noticia sorpresiva. Habían encontrado una aeronave que estaba perdida desde 2012. Sin saberlo, el aparato permaneció en un aparcamiento remoto del Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta.

Como consecuencia, la aerolínea quedó obligada a pagar casi 120 mil dólares para cubrir las tasas de estacionamiento que se acumularon.

De esta forma, a mediados del presente mes la aerolínea vendió el avión Boeing 737-200 a Bangalore International Airport Ltd. Dicha sociedad anónima posee y opera el Aeropuerto Internacional Kempegowda.

Aunque no revelaron el monto pagado, trascendió que la aeronave se utilizará como una herramienta de entrenamiento para ingenieros de mantenimiento y tripulación. Esto se debe a que el avión no podrá operar nuevamente en vuelo, reseñó La Nación.

Campbell Wilson, director ejecutivo y director general de Air India, explicó el descubrimiento en un mensaje a sus empleados. “Si bien deshacerse de un avión viejo no es inusual, este sí lo es, ¡ya que es un avión que ni siquiera sabíamos que teníamos hasta hace poco!”.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL AVIÓN BOEING 737?

La historia de esta aeronave, matriculada como VT-EHH, se remonta a septiembre de 1982, momento en el que entregaron el avión a Indian Airlines. Tras su arrendamiento a Alliance Air en 1998, el avión regresó a Indian Airlines como carguero en 2007. Air India lo absorbió tras la fusión de ambas aerolíneas ese mismo año; desde entonces, el avión permaneció fuera de servicio.

Con respecto a su desaparición, Wilson la justificó de la siguiente manera: “Muchos años antes de la privatización, ellos habían desmantelado esta aeronave para operar para India Post y la omitieron en muchos documentos”.

“Con el tiempo, se perdió de la memoria y solo salió a la luz cuando nuestros amigos del Aeropuerto de Calcuta nos informaron de su presencia en un aparcamiento remoto y nos pidieron que lo retiráramos. Tras verificar que efectivamente era nuestro, lo hemos hecho, ¡y con ello hemos sacado otra vieja telaraña de nuestro armario!”, puntualizó.