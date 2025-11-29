EN VIDEO: Devastadoras inundaciones dejan casi 600 fallecidos en varios países de Asia tras intensas lluvias

Las lluvias torrenciales han provocado devastadoras inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, lo que ha causado que casi 600 personas hayan perdido la vida hasta ahora, según los más recientes datos oficiales ofrecidos este sábado.

Las precipitaciones que azotan ese lado del mundo desde hace varios días se repiten en casa uno de esos países. Como resultado, se ven duras imágenes de poblaciones inundadas, aguas atrapando a los residentes y deslizamientos de tierra.

La agencia indonesia de gestión de desastres informó sobre más de 300 fallecidos. Las autoridades tailandesas notificaron al menos 162 en el sur del país, el gobierno esrilanqués reportó 132 y las autoridades de Malasia confirmaron dos decesos.

En Indonesia, la provincia de Sumatra Septentrional registró 166 muertos. En la vecina Sumatra Occidental, el balance subió a 90, y en la región de Aceh 47 personas más perdieron la vida.

Para este sábado, los equipos de rescate se esfuerzan por llegar a las zonas más afectadas de Sumatra.

“El agua retrocedió en nuestra casa, pero el barro cubre todo”, lamentó Novia, una residente de Pidie. “Algunas de las cosas de la casa están dañadas o se cayeron, pero no pudimos limpiarlas aún”, agregó.

Firda Yusra cuenta que tuvo que huir de su casa con su mujer e hijo. Esto con el fin de resguardarse en una mezquita cercana con otras mil personas. “Aquí comemos cualquier cosa que esté al alcance”, explicó.

EN TAILANDIA, MISMO PANORAMA

En Tailandia, “el número total de muertos en las siete provincias (afectadas) asciende a 162”, informó el sábado Siripong Angkasakulkiat, portavoz del gobierno. Además precisó que más de 100 personas perdieron la vida solo en la provincia de Songkhla, reseñó Infobae.

Las aguas subieron hasta tres metros en esta región, que sufre una de las peores inundaciones de la década.

Para suplir las morgues desbordadas, movilizaron camiones frigoríficos para almacenar los cuerpos de las víctimas.

En Indonesia y Tailandia, el número de víctimas mortales figura entre los peores de los últimos años por inundaciones.

Según los científicos, el calentamiento global provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, mortíferos y destructivos.