Asteroide pasará «extremadamente» cerca de la tierra este 18Mayo, esto revelaron los científicos

Los amantes del cosmos tendrán en unos días un acontecimiento que no ocurre a diario. El asteroide 2026 JH2, recién descubierto, pasará «extremadamente» cerca de la Tierra. Pero ¿hay riesgo de que impacte el planeta?

De acuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, (CNEOS, por sus siglas en inglés), en los próximos días el asteroide se acercará peligrosamente al planeta.

El organismo explica que la fecha de aproximación más cercana es el 18 de mayo. Además, informó que tiene un diámetro de entre 15 y 34 metros. De acuerdo con estimaciones del CNEOS, la distancia mínima del objeto, del centro de la Tierra al centro NEO es de 0,00061 unidades astronómicas (ua).

Por su parte, el Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés) alojado en el Centro de Astrofísica de Harvard & Smithsonian, también confirmó que la fecha de aproximación de este asteroide será este lunes.

La NASA describe a los asteroides como restos rocosos y sin aire que quedaron de la formación temprana del sistema solar (hace unos 4,600 millones de años). Por ello a veces los llama “planetas menores”.

Agrega que los asteroides y cometas -como en este caso el 2026 JH2- que se acercan a menos de 120 millones de millas del Sol, se clasifican como objetos “cercanos a la Tierra”.

Ahora bien, el 2026 JH2 no tiene ninguna posibilidad de impactar contra la Tierra. Sin embargo, la trayectoria futura estimada de un asteroide lo acerca “peligrosamente al planeta”.

En ese caso, se alerta a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA que evalúe el alcance de la posible amenaza.

DATOS CLAVES

El asteroide 2026 JH2 mide entre 15 y 35 metros. Pasará muy cerca de la Tierra el 18 de mayo de 2026.

Su máxima aproximación será de unos 90.000 km, menos de una cuarta parte de la distancia a la Luna.

La NASA y otros centros confirman que no existe riesgo de impacto en este sobrevuelo; sin embargo, el caso reaviva el debate sobre la detección temprana de estos objetos celestes y la defensa planetaria.