No es Microsoft, Amazon y NVIDIA… tampoco Apple: esta es la marca más valiosa del mundo en 2026

Ni Microsoft, Amazon, NVIDIA y tampoco Apple, según el ranking global Kantar BrandZ, es otro grande tecnológico el que posee el título de la marca más valiosa del mundo en 2026.

Lo que se precisó, es que Google desbancó a Apple y se convierte en la marca más valiosa en el presente año, al alcanzar un valor de US$1.484.895 millones, un salto histórico que redefine el mapa del poder tecnológico.

El ascenso de Google, con un crecimiento interanual del 57 %, se explica por la integración acelerada de inteligencia artificial en su ecosistema, especialmente con Gemini, y por inversiones masivas en infraestructura de datos.

La compañía logró transformar la IA en una ventaja competitiva tangible, desde la búsqueda hasta sus servicios empresariales, consolidando un liderazgo que no ocupaba desde 2018.

El informe BrandZ 2026 confirma un club cada vez más exclusivo: cuatro marcas superan el billón de dólares en valor de marca.

Tras Google se ubican Apple (US$1.380.294 millones), Microsoft (US$1.111.788 millones) y Amazon (US$1.022.820 millones).

Es de destacar, que el valor combinado del Top 100 global alcanza un máximo histórico de US$13.1 billones, un 22 % más que el año anterior.

También que el desplazamiento de Apple, que lideró durante cuatro años consecutivos, marca un punto de inflexión en la industria y evidencia cómo la adopción efectiva de IA está reordenando jerarquías históricas.

PESO ASIÁTICO

La edición 2026 también muestra una expansión del peso asiático en el ranking. Tencent regresa al top 10 y un total de 23 marcas de la región ingresan al listado, reflejo de un ecosistema tecnológico que gana escala y sofisticación.

ZARA Y MERCADO LIBRE

Más allá de la tecnología, el ranking revela movimientos clave en otros sectores. Zara se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo, superando a Nike gracias a la personalización impulsada por IA.

En servicios financieros, bancos como Chase y HSBC fortalecen su vínculo con los consumidores mediante estrategias centradas en la confianza.

En lujo, Hermès supera a Louis Vuitton al liderar la adaptación creativa a nuevas audiencias. Y, en América Latina, Mercado Libre se mantiene como la única marca regional en el Top 100, impulsada por un ecosistema digital que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de usuarios.

LISTADO DE TOP 10

El listado de las 10 empresas más valiosas junto con su valor de marca y variación interanual, según Kantar, son: