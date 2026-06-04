Ansiedad infantil: cómo puedes lograr que tus hijos superen sus miedos y se atrevan a hacer cosas nuevas

Es habitual que los niños puedan rechazar participar en una nueva actividad, producto del miedo que les genera la incertidumbre. En este escenario, los padres deben hacer frente a un dilema difícil.

Algunos padres pueden optar por respetar este temor, mientras que otros insisten en que los niños enfrenten sus miedos. Aunque las soluciones impulsivas pueden funcionar a corto plazo, los especialistas en ansiedad infantil recomiendan otras vías.

Expertos en psicología y psiquiatría dijeron a la revista The Conversation que no es recomendable que los niños eviten lo que les produce temor. Pueden generar alivio inmediato, pero refuerza el miedo y dificulta que enfrenten desafíos más complejos.

ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS ANTE EL MIEDO

La ansiedad puede construir un patrón en caso de que no se aborden los miedos de los niños a tiempo. Esto se puede conseguir mediante el apoyo emocional en casa, a la vez que se forman en la escuela.

Los especialistas subrayan que la comprensión es lo primero. Si los niños están ante un evento difícil, es crucial hablar previamente con ellos y explorar qué es lo que les causa rechazo sobre esta experiencia.

Es muy posible que durante estas conversaciones surjan los miedos, experiencias negativas previas o conflictos sociales que vivieron. Igualmente, hay que tomar en cuenta que los niños no siempre expresan lo que sienten de inmediato.

Una vez se identifica el miedo, se tiene que presentar a los niños una variante accesible. Por ejemplo, si tiene miedo de practicar algún deporte, se puede entrenar con una persona de confianza o solo observar al principio, esperando que se integre más adelante.

Hay que recordar que lo importante no es el desempeño perfecto de los niños, sino una participación adaptada a la realidad. El acompañamiento familiar y escolar se vuelve elemental para hacer frente a estos desafíos.