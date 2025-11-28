Tendencias

VIDEOS IMPACTANTES: El terrorífico procedimiento estético que se hizo una influencer y terminó con la cara desfigurada

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Una popular influencer brasileña llamada Juliana Oliveira, conocida en redes sociales como Juju do Pix, pasa por un complejo proceso de reconstrucción facial, luego de ser víctima de un procedimiento estético clandestino hace varios años.

El caso se remonta hasta el 2017, cuando Oliveira visitó una clínica clandestina en Passo Fundo, en el estado de Rio Grande do Sul. La influencer, entonces de 24 años, buscaba «feminizar sus rasgos faciales».

Leer Más

Polémica: Suspendieron la IA de Grok en X por «violar las normas de la plataforma»
Momento de diversión que no salió muy bien: Policía resultó herido al salir disparado de un tobogán infantil
Tierno perrito se hace viral por su peculiar forma de «escapar» del calor y tomar un merecido descanso
@oliveirajuju358_

Respondendo a @jihye__3 #foryoupage #fyp #f

♬ som original – Juju do pix

En un principio, los encargados de la intervención le afirmaron que le implantaran a Oliveira rellenos a base de silicona. Sin embargo, realmente usaron aceite mineral y laxantes, una práctica peligrosa y prohibida.

@oliveirajuju358_

#f

♬ som original – Juju do pix

Como era de esperar, esta sustancia, administrada sin su consentimiento, generó una severa deformidad facial que podría ser irreversible. Oliveira, mientras tanto, pasó por un calvario médico y emocional.

RECONSTRUCCIÓN DE OLIVEIRA

El medio brasileño G1 apuntó que Oliveira tuvo serias dificultades para conseguir empleo, producto de la hinchazón extrema y deformidad. Por tanto, se apoyó en las redes sociales, en donde solicitó ayuda médica y compartió su historia.

@oliveirajuju358_

#f

♬ som original – Juju do pix

A pesar de la gravedad de su estado de salud, Oliveira mantuvo su sentido del humor y tuvo una relación cercana con sus seguidores. «Si nada es seguro en esta vida, al menos me volví rubia», dijo en un video.

Oliveira puso en marcha una campaña en redes sociales y consiguió numerosos apoyos. Así pues, se sometió gratuitamente a una primera cirugía reconstructiva en un hospital de São Paulo, en donde le retiraron la mayor cantidad de tejido afectado.

@oliveirajuju358_

♬ som original – Juju do pix

Aunque todavía falta un largo camino por recorrer, miles de internautas manifestaron su apoyo a Oliveira. El personal médico, mientras tanto, reconoció la determinación de la influencer y recordó su colaboración para otros procedimientos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Desalmada atacó a cuchilladas a su propio hijo en plena fiesta familiar en Caracas
Sucesos
Trump avisa que "empezará a detener" el avance de narcotraficantes por tierra
Trump avisa que «empezará a detener» el avance de narcotraficantes por tierra
Mundo
Kipekee, la jirafa sin manchas que nació en 2023 y se convirtió en un símbolo de rareza y esperanza en el Zoológico Brights de Tennessee (EEUU), murió inesperadamente y ahora se investiga las cuasas.  
FOTOS: Murió la rarísima jirafa ‘Kipekee’ con apenas dos años de nacida, no tenía manchas
EEUU