Adiós a Chuck Norris: Los memes de la leyenda del cine que se hicieron virales en las redes sociales

Hollywood despidió el viernes a su mayor estandarte de las artes marciales tras el fallecimiento del actor Chuck Norris a los 86 años de edad, leyenda del cine que deja una huella imborrable tras protagonizar pilares del género de acción como ‘El furor del dragón’ junto a Bruce Lee, aunque también conquistó la televisión con ‘Walker, Ranger de Texas’ y filmes como ‘Delta Force’ o ‘Desaparecido en combate’.

Por si fuera poco, la fama del intérprete estalló a escala global masiva con la llegada de internet y la aparición de los famosos memes. Norris encabezó el primer fenómeno viral de este tipo en todo el mundo, colándose en todo tipo de capturas y vídeos de forma descontrolada.

El público inmortalizó al actor con frases célebres como «Chuck Norris no duerme, espera» o «Chuck Norris contó hasta el infinito… dos veces». Otros mitos populares aseguran que «No hay mentón bajo la barba de Chuck Norris, solo hay otro puño». Estas bromas convirtieron su imagen en un icono cómico y un fenómeno del internet.

Otros chistes señalaban que «Chuck Norris puede quemar una hormiga con una lupa… de noche», según ejemplos recogidos a través de rockandpop. Esta imagen de hombre que puede con todo se extendió incluso hasta la película ‘Los Mercenarios 2’ junto a Sylvester Stallone. En ese filme, él mismo afirmaba que una cobra real murió tras morderlo después de varios días de agonía.

Los ‘Chuck Norris Facts’ explican este fenómeno de internet al exagerar sus habilidades hasta niveles absurdos y divinos. Esta serie de bromas, que explotó a mediados de los años 2000 y alcanzó su pico alrededor de 2012, posicionó al actor como un ser omnipotente e imparable ante cualquier adversidad. Su realidad como artista marcial y campeón de karate otorgó una base de credibilidad irónica a estas exageraciones.

CHUCK NORRIS SABÍA DE SU FAMA EN INTERNET

Sus papeles de justiciero duro e imperturbable en ‘The President’s Man’ o ‘McQuade, el lobo solitario’ encajaron perfecto con el humor de la red. Según el medio Vandal, el propio Norris abrazó esta fama mundial y reveló que su meme favorito involucraba al famoso Monte Rushmore. Según el actor, quisieron poner su cara allí, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba.

Su muerte representa el adiós de una de las personalidades de Hollywood más conocidas en todo el planeta, pero su rastro en internet será indeleble. Su filmografía y su gran trabajo actoral lo mantienen como un mito viviente en la memoria colectiva de sus seguidores.