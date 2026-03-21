Impresionante: Así es cómo el cerebro se limpia a sí mismo durante el sueño profundo, según la ciencia

El cerebro es considerado como el órgano más importante y sigue sorprendiendo a la ciencia con los nuevos hallazgos sobre su funcionamiento, incluyendo que tiene la capacidad de hacer un ciclo de limpieza durante el sueño.

Estudios especializados determinaron que el líquido cefalorraquídeo (LCR) elimina los desechos químicos. Aunque falta conocer detalles sobre el proceso, es un hecho que el cerebro hace una limpieza en el descanso.

Un estudio pionero de la neurocientífica Laura Lewis en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) determinó que el LCR circula por el cerebro en oleadas. Así pues, facilita a limpieza de toxinas acumuladas en el cerebro.

Al evaluar resonancias magnéticas en tiempo real, vieron que las ondas son impulsadas por actividad eléctrica y el propio flujo sanguíneo. Este proceso de depuración en el cerebro sería crucial para prevenir enfermedades neurodegenerativas.

LIMPIEZA DEL CEREBRO

«Hasta ahora, no nos habíamos dado cuenta de que también existen ondas en el líquido cefalorraquídeo», dijo Lewis. Sin embargo, ahora determinaron cómo funciona esta limpieza en el cerebro.

«Tus neuronas se silenciarán. Unos segundos después, la sangre saldrá de tu cabeza. Luego, un líquido acuoso llamado LCR entrará, recorriendo tu cerebro en ondas rítmicas y pulsantes», acotó la Universidad de Boston.

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Este LCR fluye por el cerebro a través de unos túneles que rodean los vasos sanguíneos. Una vez se mezcla con el líquido intersticial, recoge proteínas y moléculas dañadas, como la beta amiloide y la tau, relacionadas con el Alzheimer.

Al igual que el sistema linfático, este líquido cargado de desechos abandona el cuerpo por los canales regulares. Así pues, concluye el ciclo de limpieza, crucial para el mantenimiento de la función cerebral.