ZULIA: Una pequeña dormía en su cuna cuando un bajón eléctrico desató el horror en su habitación

La inesperada muerte de una bebé de tres meses de nacida generó gran conmoción en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. La pequeña falleció tras pasar más de una semana hospitalizada por las quemaduras que sufrió en un incendio.

Los hechos se dieron en la vivienda de la abuela de la bebé, ubicada en el sector Lilia Perozo del barrio Integración Comunal. De acuerdo al medio regional Versión Final, el pasado 1 de octubre se desató un gran incendio en la casa.

Allegados de la familia dijeron que un bajón eléctrico que generó la explosión del protector del aire acondicionado. En cuestión de segundos, se comenzaron a propagar las llamas por la vivienda, mientras que la bebé dormía en una cuna.

El fuego alcanzó el mosquitero que cubría la cuna y se extendió por todo el cuarto en el que descansaba la bebé. En medio del caos, la madre de la pequeña ingresó al cuarto y logró sacarla hasta la calle.

QUEMADURAS DE LA BEBÉ

A pesar del rápido rescate de la madre, la bebé sufrió severas quemaduras en uno de sus brazos. La mujer, por su parte, también presentó lesiones en una de sus extremidades, aunque se encuentra fuera de peligro.

La bebé fue trasladada de emergencia hasta Hospital Coromoto de Maracaibo, en donde estuvo internada por nueve días. Durante este periodo, recibió cuidados médicos y le hicieron tres curas diarias en el brazo quemado.

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Aunque el personal médico intentó por distintos medios mantener a la bebé con vida, falleció el sábado, 10 de octubre, por la gravedad de sus heridas. La tragedia conmocionó a la familia de la pequeña y a la comunidad general.