IMPACTANTE VIDEO: Joven iba en una moto de agua por la noche y lo que ocurrió después sorprendió a todos en Lechería

Momentos de tensión se vivieron en la noche del domingo en la localidad de Lechería, en el estado Anzoátegui, cuando un adolescente de apenas 16 años protagonizó un severo accidente con una moto de agua.

Los hechos se dieron en los canales navegables del Complejo Turístico El Morro, municipio Diego Bautista Urbaneja. Una cámara de seguridad captó el accidente: el adolescente circulaba en la moto de agua cuando impactó a alta velocidad contra una lancha.

De acuerdo al medio regional El Tiempo, el adolescente colisionó directamente contra la embarcación que navegaba en el mismo sector. Las razones por las que ocurrió el accidente todavía no están claras y son materia de investigación.

Producto de la intensidad del impacto, el adolescente salió despedido de la moto y cayó al agua. Testigos se acercaron de inmediato para auxiliar al joven, quien quedó inconsciente apenas ocurrió el accidente.

ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE

Organismos de rescate y testigos lograron extraer al adolescente del agua y lo llevaron hasta un muelle de la zona. En un video que circula en redes sociales se aprecia que el joven continuaba inconsciente.

Reportes preliminares indican que el adolescente fue trasladado de emergencia hasta un centro de salud cercano. Aunque trascendió que fue ingresado y recibió atención médica, no hay mayores detalles sobre su estado.

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El brutal accidente encendió las alarmas entre las autoridades locales y los habitantes de Lechería. En tal sentido, se hizo un llamado urgente para que la comunidad marítima y residentes respeten las normativas de navegación y los límites de velocidad.