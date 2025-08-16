ZULIA: Se hizo pasar por teniente de la GNB para extorsionar a comerciantes, este era su modus operandi

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron en flagrancia a un hombre identificado como Jean Carlos Mosquera, de 55 años, quien extorsionaba a comerciantes del centro de Maracaibo al hacerse pasar por un supuesto teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En su cuenta de Instagram, el organismo dijo que recibió una serie de denuncias sobre la presencia de un sujeto que se hacía pasar como teniente de la GNB. Este ciudadano entregaba panfletos a los pequeños comerciantes del mercado Las Pulgas y sus alrededores, exigiéndoles la cantidad de 750 bolívares.

Asimismo, el extorsionador advirtió que para las fechas decembrinas, subiría a 1.000 bolívares el cobro de la tarifa para que «pudieran» seguir con sus actividades en el mercado.

«Tras horas de trabajo, los oficiales adscritos a la estación policial Bolívar del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia lograron la captura en flagrancia del» falso GNB, dijo el Cpbez.

En su poder, contaba con 894 panfletos, los cuales entregaba a sus víctimas y les exigía el pago de la extorsión.

«Por disposición de la fiscalía del Ministerio Público, el sujeto conocido como el ‘Teniente Mosquera’ quedó bajo custodia policial en la sede del Cpbez», puntualizó la policía zuliana.

OTRO DETENIDO POR HACERSE PASAR POR FALSO FUNCIONARIO

En un hecho aislado, un hombre se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía de Chacao y extorsionaba a comerciantes de la zona. Por ese hecho, autoridades procedieron a su detención esta semana y lo llevaron ante tribunales, donde se le dictó la medida de privativa de libertad.

El director de PoliChacao, comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que el sujeto, identificado como Ángel Régulo Lara, de 48 años de edad, resultó aprehendido en flagrancia.

Asimismo, se conoció que Lara presentaba registros por extorsión y estaba solicitado por el Juzgado Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del AMC, según el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).