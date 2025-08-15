Mujer escuchaba «voces» en su cabeza que la incitaban a dañar a su bebé y lo que hizo terminó horrorizando a todos

Organismos de seguridad privaron de libertad a una madre y a varios familiares, luego del atroz asesinato de un bebé de dos meses en un tobo de agua en Chivacoa, estado Yaracuy.

Funcionarios del Cicpc detuvieron a la madre del niño como principal sospechosa y por aparente complicidad privaron de libertad a dos tíos paternos del bebé y la abuela materna. De igual forma, indicaron que investigan al padre del menor.

Según la versión policial, desde hace días la madre del niño escuchaba voces que le decían que le hiciera daño al menor. Incluso, llegó a declarar que estas voces la empujaban cuando tenía a su hijo en brazos.

Hace unos días la mujer llevó al niño al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa por haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Allí contó que se había caído y estuvo varios segundos inconsciente. Sin embargo, los médicos no sospecharon de maltrato infantil y lo dieron de alta poco después.

De acuerdo con la información divulgada por Diario Yaracuy al Día, estas agresiones continuaron por varios días ante la mirada de sus familiares que no hicieron nada para detenerla.

Este miércoles por la mañana, el papá del bebé salió a trabajar temprano y dejó al niño durmiendo. Al cabo de unas horas, uno de los adultos de la casa vio al menor sumergido de cabeza en un tobo, y enseguida lo sacaron y lo llevaron al hospital de Chivacoa.

Lamentablemente, el pequeño ingresó sin signos vitales y lo declararon muerto en el centro de salud. De inmediato llamaron al Cicpc que realizó las respectivas investigaciones del caso.

Hasta el momento todas las personas niegan haber causado la muerte al bebé, y no se explican cómo apareció ahogado en el tobo. Aunque también es sospechoso, el padre del bebé fue el único que quedó en libertad mientras avanza la investigación.