ZULIA: ¿Qué le pasó? Espeluznante hallazgo de un adolescente sin vida en su casa conmocionó a toda una comunidad

Los habitantes de la urbanización San Felipe III, en el municipio San Francisco, del estado Zulia están conmocionados por la muerte de un adolescente de 16 años, como consecuencia de un balazo en la cabeza.

La prensa ca identifico a la víctima como Willian Davir Superlano Camacho, cuya muerte fue reportada a las 11:20 de la mañana de este viernes, por el Centro de Operaciones Policiales del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco (Polisur).

El parte del organismo señaló que una comisión de la División de Patrullaje Vehicular que se encontraba en la urbanización La Coromoto se trasladó hasta la vivienda.

Al arribar a la escena del crimen, las unidades de Polisur constataron la presencia de comisiones mixtas de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Los efectivos ya resguardaban el perímetro para preservar las evidencias.

Al lugar también acudieron funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ), una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de Cicpc, adscritos al Eje de Homicidios de La Cañada de Urdaneta.

Luego de la inspección técnica preliminar del cadáver, los investigadores detallaron que la víctima presentaba un impacto de bala localizado en la región occipital.

En el procedimiento se efectuaron las entrevistas a los oficiales presentes en el sitio. También se fijaron cuatro muestras fotográficas de la escena y se mantuvo la custodia del área hasta el levantamiento formal del cuerpo.

El Cicpc mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis.

Evalúan el entorno del joven para determinar si se trató de un homicidio, un hecho accidental o una decisión trágica.