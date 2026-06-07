HORROR EN ZULIA: Perros comunitarios hallaron el cuerpo de una bebé dentro de una bolsa, lo que confesó la madre dejó a todos en shock

Los habitantes de la parroquia Libertad, municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, están conmocionados por el atroz crimen que cometió una madre contra su bebé recién nacida, la cual fue hallada por unos perros comunitarios dentro de una bolsa plástica, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

El propietario de los canes alertó de inmediato a los cuerpos policiales sobre el macabro hallazgo en el sector, lo que activó una rigurosa investigación técnico-científica por parte de las comisiones detectivescas. Los expertos de medicina forense practicaron la necropsia correspondiente al cuerpo de la pequeña. Fue así como determinaron que la víctima nació completamente con vida y con signos vitales estables.

Sin embargo, el informe médico legal desveló que manos criminales extrajeron a la bebé del vientre materno de manera rudimentaria y extremadamente violenta. Los peritos forenses aportaron datos sobre el mecanismo de muerte que utilizaron los autores del hecho para acabar con la corta existencia de la infante.

«Los análisis forenses apreciaron un corte rudimentario, no quirúrgico, en el cordón umbilical, y confirmaron que la causa definitiva del fallecimiento fue una asfixia mecánica por sofocación. Esto demostró que a la niña la asesinaron poco después de nacer», explicó Rico.

MADRE DETENIDA OFRECIÓ ESCALOFRIANTES CONFESIONES

Los investigadores profundizaron en las pesquisas en la comunidad y dieron con el paradero de la madre de la criatura. A esta persona la identificaron como Virginia Del Carmen Vera Ojeda, de 32 años de edad, quien mostraba una actitud marcadamente nerviosa y frotaba de manera constante la región de su vientre cuando la abordaron.

Ante las sospechas, la comisión la trasladó al Hospital II Nuestra Señora del Carmen para una evaluación médica exhaustiva.

Los médicos de guardia diagnosticaron que la madre presentaba dilataciones uterinas que reflejaban un trabajo de parto con menos de tres días de evolución. Al saber que la descubrieron, la mujer terminó confesando el crimen ante las autoridades competentes.

La detenida admitió que, bajo su propio consentimiento, una amiga le había suministrado diversos medicamentos con el propósito de forzar la expulsión de la bebé. Una vez que la niña nació, Vera Ojeda trasladó el cuerpo hasta su residencia y procedió a enterrarlo de manera clandestina con el único fin de ocultar el embarazo y el posterior parto a su esposo.