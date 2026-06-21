ZULIA: Lo detuvieron por lo que le hizo a su sobrina por un plato de arroz, la joven terminó en el hospital

Oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) arrestaron a Osman Enrique Echeto Barroso, de 27 años, en el sector Rosa Grande III del municipio Machiques de Perijá, después de que agrediera salvajemente a su sobrina de 16 años tras una discusión originada por un plato de arroz.

La detención ocurrió en la parroquia Libertad tras confirmarse que el hombre atacó físicamente en el rostro a su propia sobrina adolescente.

La madre de la víctima y hermana del atacante denunció que el conflicto inició cuando el sujeto llegó a la vivienda exigiendo su almuerzo. La adolescente le explicó que la comida seguía en preparación y le ofreció un plato de arroz solo, provocando la reacción violenta y los golpes del agresor.

La joven corrió a su habitación para protegerse y llamó a su progenitora, quien la llevó de urgencia al Hospital Rural II Nuestra Señora del Carmen. Los médicos de guardia curaron a la menor por una cortada de 1,5 centímetros en el pómulo derecho y un fuerte hematoma alrededor de su ojo.

ECHETO BARROSO INTENTÓ ESCAPAR

Los funcionarios del Centro de Coordinación Policial N° 20 Machiques se trasladaron al sitio del suceso inmediatamente después de procesar la denuncia familiar. Trascendió que el sospechoso intentó escapar corriendo al ver las patrullas, pero las autoridades lo alcanzaron a pocos metros y lo sometieron con técnicas de control físico.

La comisión policial encerró al detenido en los calabozos de la sede del Cpbez tras controlar su resistencia hostil durante el procedimiento de captura. Finalmente, los jefes policiales notificaron el arresto de Echeto Barroso y lo pusieron bajo custodia a la disposición de la Fiscalía 20 del Ministerio Público.