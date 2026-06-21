CONMOCIÓN EN ZULIA: Durante ataque de celos le disparó en la cabeza a su pareja dejando a tres niños huérfanos

Los residentes del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, quedaron en shock por el asesinato de la joven de 27 años Yenifer Ortiz, a manos de su pareja, quien le disparó dos veces en la cabeza y huyó del lugar.

La prensa de la región informó que Ortiz murió en la madrugada del 18 de junio en el sector Rosa Grande de la parroquia Libertad del referido municipio.

Según reportes preliminares, la pareja de la joven habría actuado movido por los celos. Los vecinos contaron que esa madrugada escucharon las detonaciones. Posteriormente, observaron al sujeto que abandonaba la vivienda con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad.

El feminicidio no solo enluta a la familia y allegados, sino que deja en orfandad a los tres hijos pequeños de Yenifer, lo que aumenta el repudio de la comunidad.

Luego de la muerte de Yenifer, comisiones policiales se desplegaron por la zona en busca del presunto responsable, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

Los familiares exigieron a las autoridades policiales y judiciales que se haga justicia en este caso.

Este caso ha revivido la preocupación de los habitantes de esta región del estado Zulia por el repunte de los índices de violencia intrafamiliar y de género.

La policía realiza las investigaciones para esclarecer el caso y localizar al principal sospechoso.