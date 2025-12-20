ZULIA: Intentó defender a su hermana de unos delincuentes y todo terminó en tragedia

Un joven identificado como Luis Montiel, de 20 años, perdió la vida en el municipio Simón Bolívar, estado Zulia, después de que intentara defender a su hermana de unos delincuentes que buscaban robarla y quienes le propinaron varias puñaladas a la víctima hasta dejarla sin signos vitales, informó el viernes el director del Cicpc, Douglas Rico.

Como resultado, las autoridades detuvieron a Javier Antonio Acurero Gutiérrez (28) y Gabriela María Acurero Gutiérrez (24), el primero de ellos por cometer el crimen. Los arrestos se dieron en el sector Los Robles, callejón 03, parroquia Alonso de Ojeda del municipio Lagunillas.

Las labores de investigación de campo y experticias telefónicas determinaron que, al momento en el que la víctima llegaba a su vivienda, ubicada en el sector La Esperanza, se percató de que su hermana era víctima de robo a manos de Javier Acurero y otra persona en fuga.

Montiel decidió intervenir, pero terminó recibiendo un ataque brutal de parte del antisocial. Este, con un arma blanca tipo cuchillo, «le propinó varias heridas punzo penetrantes, causándole la muerte de manera inmediata, para posteriormente apoderarse de su celular y huir con rumbo desconocido a bordo de una moto», explicó Rico.

DETENIDO JAVIER ACURERO Y SU HERMANA

Sin embargo, gracias al trabajo técnico-científico de los funcionarios del Cicpc, se logró ubicar y detener a Javier Acurero. También a su hermana, Gabriela Acurero, quien usaba y disfrutaba el celular que le robaron al hoy occiso.

Por este hecho, se colectó como evidencia una Bera SBR-150, año 2025, placas A14H54E; dos teléfonos, dos cascos y un par de zapatos.

Finalmente, el caso quedó a la orden de la Fiscalía 15° y 42° del Ministerio Público del estado Zulia, extensión Cabimas.