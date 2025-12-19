Cayeron «Las Pirañas de Valencia», la peligrosa banda que robaba cabello a mujeres en Anzoátegui

Las autoridades policiales anunciaron este viernes la desarticulación de una peligrosa banda llamada ‘Las Pirañas de Valencia’, que se dedicaba a robar el cabello a transeúntes en la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui.

La Policía del municipio Simón Bolívar informó en redes sociales sobre la banda y precisó que operaba desde hace 15 días en la ciudad. Además, detalló que funcionarios del Servicio de Investigación Penal capturaron a seis presuntos integrantes.

Las actividades de la banda salieron a la luz cuando una mujer presentó una denuncia ante las autoridades. Según la víctima, cuatro hombres y dos mujeres, que iban a bordo de motos, la interceptaron y le ofrecieron «prendas de vestir en oferta».

«Luego de captar su atención, la amenazan de muerte con armas blancas, como cuchillos y tijeras, y tras golpearla en la cabeza, la lanzan al suelo, y le mutilan parte de su cabello, para luego huir del lugar», dijo el reporte policial.

INTEGRANTES DE LA BANDA

Funcionarios se desplazaron hasta la calle El Progreso, en el sector Portugal Abajo de Barcelona, en donde ocurrió el crimen. La mujer identificó a los integrantes de la banda, quienes fueron detenidos en el lugar.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 52 moños de cabello, cuatro tijeras, dos cintas métricas, una bolsa de cabello color verde y cuatro celulares. También incautaron las tres motos con las que se desplazaban los miembros de la banda.

Los detenidos fueron identificados como: Adrián Alonzo León Aponte (28 años), Arnaldo José Carrillo Bueno (25), Erick Josué Marchan Patiño (27), Alfonzo David León Cordero (25), Emili Roxana Nieves Solorzano (24) y Trina Desirée Perdomo Francisco (21).

Los sospechosos fueron trasladados al comando policial y el caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. No hay detalles sobre los cargos contra los detenidos.