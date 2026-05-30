ZULIA: Detuvieron a sexagenario por abusar de su hijastra adolescente, así cometía las aberraciones

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez), adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana de la región (Cpbez), arrestaron en Maracaibo a Régulo Rueda Cabarcas, un anciano de 67 años que abusaba de su hijastra de 16 años cuando la llevaba al médico y a su colegio.

Los oficiales ejecutaron el procedimiento en el barrio Simón Bolívar, una comunidad que pertenece a la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo. Las comisiones policiales activaron el despliegue operativo inmediatamente después de recibir la denuncia formal del aberrante caso.

La madre de la menor de edad acudió directamente a la sede del Sipez para reportar la situación que sufría su hija. La mujer detalló a las autoridades policiales que el ahora detenido era su pareja sentimental y que además ejercía el rol de padrastro de la víctima.

ASÍ SE APROVECHÓ EL ANCIANO DE SU HIJASTRA

Las investigaciones preliminares revelan que el ciudadano aprovechaba los trayectos cotidianos en los que trasladaba a su hijastra. Rueda Cabarcas utilizaba los viajes hacia el centro de estudios o hacia las consultas médicas para realizarle tocamientos e intentar agredirla sexualmente.

El reporte oficial señala además que el investigado empleaba constantes amenazas verbales para amedrentar a la víctima. Con este método, el agresor evitaba que la adolescente notificara lo sucedido, mientras mantenía conductas totalmente inapropiadas dentro de la propia residencia familiar.

Los funcionarios policiales conocieron todos los elementos del caso y se desplegaron rápidamente en la referida zona marabina. El equipo de seguridad ubicó y capturó a Rueda Cabarcas, quien no opuso ningún tipo de resistencia física al momento en que los uniformados lo arrestaron.

El delincuente permanece bajo estricta custodia policial dentro de los calabozos del comando del Sipez. Los uniformados ya pusieron al detenido a la disposición de la Fiscalía 35.° del Ministerio Público para comenzar el debido proceso judicial. Este organismo posee la competencia institucional en la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.