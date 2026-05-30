Detuvieron a agente de ICE que disparó a venezolano durante operativo en Minnesota, intentó encubrir el ataque

Las autoridades estadounidenses capturaron en Texas al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, responsable de disparar a un migrante venezolano dentro de su vivienda tras un polémico operativo llevado a cabo en enero en Minnesota y luego falsificar documentos para encubrirlo.

La Fiscalía del Condado Hennepin notificó el viernes 29 de mayo de 2026 que los detectives de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) rastrearon al oficial. Por esta razón, el equipo viajó a Texas esta semana para organizar el arresto del implicado.

Agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y los Rangers de Texas ejecutaron la captura el arresto de Castro. Los oficiales contaron además con el respaldo directo de investigadores estatales para asegurar la detención del funcionario de ICE.

LE IMPUTAN CUATRO CARGOS A CHRISTIAN CASTRO

La justicia le imputa a Castro cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo por denuncia falsa de un delito. Estas acusaciones penales se derivan de un violento incidente que el procesado protagonizó el pasado 14 de enero de 2026.

La acusación formal detalla que el agente detonó su arma de fuego a través de la puerta principal de una vivienda. El uniformado ejecutó el disparo a pesar de que sabía perfectamente que varias personas acababan de entrar a ese inmueble.

El proyectil atravesó la estructura de madera y lesionó en la pierna al venezolano Julio César Sosa. La bala continuó su trayectoria hasta impactar finalmente contra la pared de la habitación, donde dormía un menor de edad.

Posteriormente, el propio director de ICE, Todd Lyons, admitió públicamente en una declaración la conducta inapropiada de sus subordinados. Incluso, el jefe policial reconoció que tanto Castro como otro agente oficial mintieron deliberadamente sobre las circunstancias reales del tiroteo.

En ese punto, Castro falsificó los informes para intentar encubrir el ataque y evadir su responsabilidad.

«La detención de hoy es un paso crítico en nuestra acusación contra el señor Castro», declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty. La funcionaria judicial también aprovechó su intervención para resaltar la labor de investigación que realizaron las autoridades en este caso.