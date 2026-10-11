ZULIA: Cometía aberraciones contra la nieta de su pareja, pero la madre de la víctima terminó destapando los abusos

Un hombre resultó capturado por la policía en el estado Zulia, en el municipio Mara, tras ser señalado de cometer todo tipo de aberraciones a la nieta de su pareja, de apenas 10 años de edad. La denuncia ante las autoridades la realizó la madre de la víctima, poniendo fin al calvario que vivía su pequeña hija.

El terrible caso conmocionó a los habitantes del sector, luego de que se realizara la aprehensión del sujeto, ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), quienes identificaron al presunto agresor como Nilson Enrique Paz Gutiérrez, de 38 años.

LA DENUNCIA QUE ROMPIÓ EL SILENCIO

El fin de la impunidad para este aberrado llegó cuando la madre de la infante tomó la valiente decisión de acudir a la Estación Policial 15.5 Cuatro Bocas. Ante las autoridades, la mujer relató con horror las agresiones sexuales a las que Paz Gutiérrez, quien es el padrastro de ella (abuelastro de la niña), sometía a la menor de edad.

Con la información aportada y el impacto de la denuncia, la comisión policial activó un procedimiento inmediato donde los oficiales se trasladaron de urgencia hasta el sector La Chiquinquirá, ubicado en la parroquia La Sierrita del municipio Mara.

Al llegar al lugar, la denunciante encaró y señaló directamente al sospechoso, permitiendo que los efectivos del Cpbez lo esposaran y arrestaran de inmediato. Paralelamente, a la niña de 10 años la trasladaron a la Clínica Popular I Cuatro Bocas, donde un equipo médico especializado le brindó la atención e informes forenses correspondientes.

JUSTICIA PARA LA VÍCTIMA

La detención de Nilson Enrique Paz Gutiérrez marca el inicio de un proceso penal severo. El Cpbez trasladó al sujeto bajo estrictas medidas de seguridad hasta los calabozos policiales.

El caso se remitió de manera formal a la Fiscalía 33 del Ministerio Público, una instancia con competencia especial en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Este despacho judicial será el encargado de presentar al imputado ante los tribunales de control, donde se solicitará la pena máxima por delitos de agresión y abuso sexual contra menores.