ZULIA: Arremetió contra su madre en un ataque de ira, el forcejeo y gritos alertaron a vecinos

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto, identificado como Andrés Level Vargas, quien habría atacado con un arma blanca a su madre de 77 años en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en sus redes sociales sobre la captura de Vargas. Precisó que los hechos se dieron en las Residencias Los Nietos, sector Tierra Negra, parroquia Olegario Villalobos.

De acuerdo a las investigaciones, Vargas habría atacado a su madre en circunstancias que, hasta el momento, son poco claras. La mujer sufrió una severa lesión punzopenetrante a la altura del cuello.

El caso salió a la luz cuando la policía regional recibió una alerta sobre una «situación irregular» en el mencionado sector. Una comisión de funcionarios del Cpbez se desplazaron hasta la escena del crimen.

CAPTURA DE VARGAS

Los funcionarios policiales encontraron a la víctima tendida en el suelo con la herida en su cuello y le brindaron primeros auxilios. Mientras tanto, Vargas fue detenido en la escena del crimen por la misma comisión.

La mujer fue trasladada de emergencia en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Maracaibo. Luego fue remitida a un centro clínico privado, en donde recibió atención especializada. No hay más información sobre su estado de salud.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN MIRANDA: OLA DE ENVENENAMIENTO GENERÓ MUERTE DE VARIOS PERROS Y GALLINAS

Las autoridades incautaron un cuchillo con cacha plástica que se presume fue usado en la agresión. Cumpliendo el proceso protocolario, Vargas fue evaluado en el Hospital Central de Maracaibo.

Una vez salió del centro de salud, Vargas fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste. El caso quedó en manos de la Fiscalía 51 del Ministerio Público.