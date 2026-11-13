Conmoción en Miranda: Ola de envenenamiento generó muerte de varios perros y gallinas

Los habitantes del municipio de Carrizal, en el estado Miranda, están conmocionados por una ola de envenenamientos a perros y gallinas. Tras casos en apenas dos semanas, exigen que se haga justicia por la muerte de los animales.

Los hechos se han dado en las últimas semanas en la calle La Marcona, urbanización Lomas de Urquía. De acuerdo al medio regional Avance, los animales fallecidos son tres perros y ocho gallinas.

El primer caso se remonta hasta el 2 de noviembre, cuando los vecinos encontraron el cuerpo de una perra en estado de gestación. Apenas cinco días después, otros dos perros de la comunidad desaparecieron.

Un habitante del sector explicó que buscaron a los animales por varias horas. Finalmente, localizaron los cadáveres con signos de violencia en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana, a la altura de un concesionario de motos.

PIDEN JUSTICIA POR LOS ANIMALES

El vecino indicó que los dos perros hicieron sus necesidades en el patio de una casa y una persona que pasaba se quejó: «Ustedes ven qué hacen con eso». «Al día siguiente los perritos fueron encontrados en esas condiciones»

«No digo que haya sido esa persona directamente, pero sí debe ser alguien de la zona; lo que pedimos es justicia y conciencia», dijo el vecino, quien advirtió que los perros no han sido los únicos animales afectados.

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Según explicó el mismo vecino, ocho gallinas que vivían en un terreno del sector también fueron envenenadas. En este caso, verificaron que el victimario rompió los candados del lugar e ingresó al recinto de los animales.

Los vecinos exigen a las autoridades abrir una investigación al respecto y hacer justicia por los animales. Se desconoce si algún sospechoso ha sido identificado o si hay averiguaciones en curso.