Un doble homicidio se registró durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre en el interior de una vivienda ubicada en el callejón 3 del sector Aminta Abreu, en Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy. En el ataque perdieron la vida un adolescente de 13 años y su padrastro, mientras que la madre del menor sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida en un centro asistencial.

De acuerdo con reportes preliminares vinculados al caso, las víctimas fatales quedaron identificadas como Abraham Jesús Ramírez Suárez, de 13 años de edad, y José Gregorio Rodríguez Rodríguez, de 28 años.

MUJER TRASLADADA DE EMERGENCIA A BARQUISIMETO

En el mismo suceso resultó gravemente lesionada Oriana Coromoto Suárez, de 25 años y madre del adolescente, a quien trasladaron de emergencia, tras recibir los primeros auxilios, al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, en Barquisimeto, estado Lara, donde permanece bajo atención médica especializada.

Al lugar acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritas a la Delegación Municipal Yaritagua, para realizar el levantamiento de los cuerpos, colectar evidencias de interés criminalístico e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque y no se ha ofrecido información oficial respecto al móvil del doble crimen ni sobre la identidad de los responsables.