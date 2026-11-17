Los habitantes de Puerto Ordaz, estado Bolívar, están conmocionados por el asesinato de Alejandro Lista, un joven técnico de 32 años que murió en una brutal agresión por cobrar una deuda.

El crimen ocurrió hace más de una semana en la urbanización Las Garzas, parroquia Unare. Familiares, vecinos y allegados de Alejandro salieron a las calles en la noche del lunes para exigir que se haga justicia con el caso.

Fernando, padre de la víctima, acusó a un vecino y comerciante de la zona, llamado Ibo Alfirai, de quitarle la vida a su hijo. Todo habría ocurrido porque Alejandro le cobró en varias ocasiones una deuda de 25 dólares por la reparación de un celular.

«Primero lo ha correteado con un machete, luego varios de sus familiares lo logran interceptar y lo llevan a su vivienda. Luego, él regresa y golpea a mi hijo en el rostro», dijo Fernando desde la protesta.

Según esta versión, Alejandro quedó inconsciente tras el golpe, cayó hacia atrás y su cabeza impactó con el suelo, sufriendo daños severos en el cerebro. «Pasó 9 días mi hijo después de eso y murió», añadió.

PIDEN JUSTICIA POR ALEJANDRO

Alejandro falleció por una hemorragia epidural, un edema cerebral severo y una fractura craneofacial por objeto contundente, según la autopsia. «Ese golpe fue lo que mató a mi hijo. Y pido justicia. Quiero justicia para él. Es lo único que nos queda», aseveró.

El señor recordó que Alejandro fue a hacer unas compras al bodegón del presunto victimario y le ofreció reparar su celular por 25 dólares. Al día siguiente entregó el equipo, pero «pasó una semana hasta que se hartó de esperar que le pagara».

De acuerdo a reportes extraoficiales, Alejandro se molestó y le dijo a los trabajadores del bodegón que sabía que el sujeto estaba oculto en el local. Poco después, el presunto deudor salió a la calle y se desató el conflicto en el que el técnico resultó herido.

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Hasta el momento, se desconoce del paradero Ibo Alfirai, quien sería boxeador. Tras la agresión, Alejandro estuvo varios días internado en un hospital y el victimario, supuestamente, se burló de su situación y hasta lo amenazó nuevamente.

A unos días de la tragedia, la comunidad de Las Garzas exige que se haga justicia en el caso de Alejandro. Las autoridades todavía no han informado de la captura del victimario.