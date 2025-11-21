Volvió al país después de siete años y lo detuvieron por un brutal crimen que cometió en Lara

Las autoridades policiales capturaron a un joven de 24 años, identificado como Emmanuel Ely Peraza León, quien huyó del país en 2018, por su papel en un asesinato en municipio Iribarren, estado Lara.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Peraza. Presuntamente, le quitó la vida a un joven de 18 años, llamado Luis Alberto Castillo Álvarez, hace más de siete años.

De acuerdo a las investigaciones, Peraza huyó hacia Colombia tras cometer el asesinato y vivió en el país vecino durante varios años. Sin embargo, regresó recientemente a Venezuela, «presumiendo que las investigaciones en su contra no seguían en curso».

La Delegación Municipal San Juan Lara descubrió que Peraza regresó al país y pusieron en marcha un operativo para dar con su paradero. «Su detención se generó en las adyacencias donde ocurrió el crimen, cuando estaba a bordo de un vehículo tipo moto», dijo Rico.

CRIMEN DE PERAZA

El crimen por el que fue detenido Peraza data del 15 de enero de 2018. Según las pesquisas, Luis Castillo fue sometido por tres sujetos en el sector el Bolívar, parroquia Guerrera Ana Soto.

Peraza y sus dos cómplices discutieron con Castillo «por el control delictivo de la zona». La situación escaló y el detenido desenfundó su arma de fuego, disparándole en varias ocasiones a la víctima.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARACAS: CEGADO DE CELOS ARREMETIÓ CONTRA LA PAREJA DE SU EXNOVIA Y TERMINÓ DETENIDO POR LO QUE LE HIZO

Más de siete años después del crimen, Peraza resultó detenido cerca de la escena del crimen y trasladado a los calabozos policiales. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.