CARACAS: Cegado de celos arremetió contra la pareja de su exnovia y terminó detenido por lo que le hizo

2 Min de Lectura

Un sujeto de 44 años, identificado como Nesllimer Sánchez Romero, resultó detenido esta semana por, presuntamente, acuchillar en varias ocasiones a la pareja de su exnovia en el municipio Libertador de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta de Instagram sobre la captura de Sánchez. Precisó que los hechos se dieron en las residencias Santa Bárbara, en la parroquia Santa Rosalía.

De acuerdo a las investigaciones, Sánchez comenzó una «acalorada discusión» con la víctima. Todo escaló con el paso de los minutos y el victimario, presuntamente, optó por atacar al otro hombre.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

«En medio del altercado, Sánchez sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó varias heridas punzo cortantes y penetrantes a su víctima para luego darse a la fuga», apuntó Rico.

CAPTURA DE SÁNCHEZ

La víctima, un hombre de 39 años, fue trasladado de emergencia al hospital Miguel Carreño, en «donde se encuentra recluida bajo observación médica». Mientras tanto, la Delegación Municipal El Paraíso puso en marcha las investigaciones contra Sánchez.

«Por medio de las pesquisas se conoció que el móvil fue por celos, por cuanto presuntamente la ex pareja sentimental del victimario es la novia actual de la víctima», agregó Rico.

Sánchez, que contaba con antecedentes por el delito de lesiones personales, fue detenido. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía 34° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

