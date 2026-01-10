Volcamiento de vehículo en carretera de Falcón dejó un adolescente fallecido

Un trágico accidente ocurrido este viernes en la carretera Coro-Punto Fijo, del estado Falcón, dejo como saldo a un adolescente fallecido, a pesar de ser asistido por los cuerpos asistenciales.

El joven se trasladaba en un vehículo que prestaba servicio como transporte público entre las dos ciudades de la entidad falconiana, cuando se registró el siniestro a la altura del sector Médano Blanco.

De acuerdo a los reportes de medios locales, una aparente falla mecánica en la dirección del vehículo ocasionó que se volcara y quedara a un costado de la vía.

En el hecho, el adolescente de 13 años de edad resultó gravemente herido y a pesar de que Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos lo auxiliaron y trasladaron hasta el Hospital Universitario Doctor Alfredo van Gringen de Coro, falleció a los pocos minutos de su ingreso al centro asistencial.

Por su parte, el chofer del vehículo, identificado como Daniel Arrieta, de 35 años de edad, y originario de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, resultó lesionado con heridas de consideración.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

ADOLESCENTE FALLECIÓ EN GUÁRICO POR EL IMPACTO DE UNA AVIONETA

Conmocionados quedaron los habitantes de la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, por la muerte de un adolescente de 16 años, llamado Enrique, quien resultó arrollado mortalmente por una avioneta.

Los hechos se dieron en la tarde de este martes, 6 de enero, en el Aeropuerto de San Juan de los Morros. De acuerdo a medios locales, Enrique estaba circulando en una motocicleta e ingresó a la pista de aeródromo.

Mientras tanto, una avioneta estaba realizando maniobras para aproximarse a la pista. Enrique, aparentemente, no se percató de que la aeronave estaba aterrizando y ocurrió la tragedia.

El Tubazo Digital afirmó que el piloto de la avioneta intentó esquivar a Enrique, pero una de las alas lo impactó a toda velocidad. El adolescente murió instantáneamente y su cuerpo quedó tendido en la pista.