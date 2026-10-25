VIRAL: Zulianos piden justicia tras difusión de un video que muestra a hombre maltratando a un gatito

Los habitantes del municipio Catatumbo, en el estado Zulia, están indignados tras la difusión de un video que se viralizó y en donde se muestra a un hombre maltratando a un gatito.

El video lo difundió la cuenta de Instagram de 911animales, este sábado 24 de octubre. Allí se puede ver a un hombre que está sentado frente a una vivienda, y a su lado hay un gato pequeño.

Luego, esta persona, identificada como Leandro García, se pone de pie, agarra al animalito, levanta sus brazos y lo lanza con fuerza contra el piso.

Posteriormente, como si nada hubiese pasado, García vuelve al lugar donde se encontraba. Se desconoce qué pasó con la mascota.

Luego se supo que este caso de crueldad y maltrato animal ocurrió exactamente en el sector Nazareno de la población de Encontrados.

Tras la divulgación del video comenzó una ola de rechazo entre los usuarios, defensores de los derechos de los animales y vecinos del sector.

Por ello, los habitantes del municipio Catatumbo y proteccionistas de animales hicieron un llamado al Ministerio Público y a los cuerpos de seguridad del estado Zulia para que inicien las investigaciones correspondientes.

Los demandantes piden a las autoridades que se haga justicia, que ubiquen al responsable y le apliquen las sanciones establecidas en la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio.