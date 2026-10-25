Caminaba con su hijo por la acera de una avenida en El Vigía, en un descuido el menor le soltó la mano y todo terminó en tragedia

Un trágico siniestro vial enlutó este domingo a la comunidad de El Vigía, municipio Alberto Adriani del estado Mérida, donde un niño de tan solo cuatro años de edad perdió la vida tras sufrir un arrollamiento.

El lamentable hecho ocurrió en la transitada avenida 16 de la localidad, específicamente frente a las instalaciones del establecimiento comercial CETA.

DETALLES DEL FATAL ARROLLAMIENTO

De acuerdo con los relatos de los testigos presenciales recopilados en la escena, el pequeño se desplazaba por la acera de la avenida en compañía de su madre. En un descuido repentino, el infante se soltó de las manos de su progenitora y avanzó hacia la vía.

En ese preciso instante, lo alcanzó la parte trasera de una camioneta doble cabina que transitaba por el sector. Debido a la naturaleza del impacto, el menor sufrió severos traumatismos generalizados de gravedad que le provocaron el fallecimiento instantáneo en el lugar de los hechos, impidiendo que pudiera ser trasladado a un centro asistencial para recibir primeros auxilios.

PNB INICIÓ PERITAJES PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Comisiones de los cuerpos policiales del estado Mérida se desplegaron rápidamente en la avenida 16 para acordonar la escena, resguardar el cuerpo del menor y controlar el flujo vehicular, el cual se vio restringido durante el procedimiento.

Efectivos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asumieron las averiguaciones correspondientes.

Los funcionarios técnicos realizan el levantamiento de la planimetría y la evaluación de la cinemática del hecho vial para determinar las responsabilidades legales del conductor de la camioneta involucrada.