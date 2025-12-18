VIRAL: Perdieron colchón en plena autopista y motorizado «derrapó» al encontrárselo y resultó lesionado

Este miércoles en horas de la noche se registró un curioso accidente en la Autopista Francisco Fajardo luego de que un colchón se saliera de la unidad de transporte donde lo llevaban y terminara ocasionando un accidente vial.

«Van a cerrar el paso porque se voló el colchón, tremendo peligro para todos», dijo la mujer que grabó el incidente en un video.

En el clip se puede ver como el colchón quedó en el canal rápido de la autopista, por lo que paramédicos de Ángeles de la Autopista llegaron hasta el sitio y tuvieron que detener el tránsito por unos segundos para poder retirarlo.

«Siempre atentos y dispuestos para rescatar y salvaguardar vidas», añadió la mujer.

En el reporte del organismo de seguridad confirmaron que hubo un herido. De acuerdo con lo explicado por los uniformados, al momento en que alguien perdió el colchón un motorizado tuvo la mala fortuna de pasarle por encima, por lo que derrapó y terminó cayendo, «presentando algunas lesiones».

En el video se puede ver al hombre aún aturdido por la caída, sentado a un costado de la autopista, mientras que un miembro de Ángeles de la Autopista se le acerca para comprobar su estado de salud.

Hasta el momento se desconoce a quién le pertenecía el colchón.