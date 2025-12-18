EN ZULIA: Llevaron a una adolescente al hospital y descubrieron las atrocidades que le hacía su primo

Las autoridades policiales capturaron este miércoles a un sujeto de 20 años, identificado como Johana Josué Colina Morges, quien habría abusado sexualmente de su prima y la dejó embarazada en el estado Zulia.

Los hechos se dieron en el sector Las Vegas, parroquia Manuel Guanipa Matos (El Venado), municipio Baralt. La víctima era una adolescente de apenas 13 años, prima de Colina, aunque no hay mayores detalles sobre su nexo familiar.

El caso salió a la luz cuando la madre de la adolescente la llevó a un hospital producto de una hinchazón de manos y pies. Luego de varias evaluaciones, el personal médico determinó que la joven estaba embarazada, de acuerdo a medios regionales.

Al confirmar que tenía varias semanas de gestación, la mujer habló con su hija y la adolescente confesó lo que estaba ocurriendo: Colina había abusado sexualmente de ella en varias ocasiones desde enero de este año.

CAPTURA DE COLINA

Apenas tuvo detalles de los presuntos abusos, la mujer presentó una denuncia ante el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). Las autoridades revisaron las evidencias médicas y pusieron en marcha las investigaciones.

Una comisión de la policía regional se desplazó hasta el sector Las Vegas, capturó a Colina y la trasladó a los calabozos municipales. Después el caso quedó a la orden de la Fiscalía 43ª del Ministerio Público.