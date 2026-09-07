VIRAL: Mujer fue víctima de robo en Carapita, una cámara de seguridad captó todo

Una mujer fue víctima de un robo en horas de la mañana de este domingo cuando llegaba a su casa en Carapita, en lo que han denunciado los vecinos de la zona como una nueva ola de criminalidad que se ha desatado recientemente.

En el video que se viralizó durante las últimas horas se puede ver que la mujer camina con una bolsa de mercado, cuando de pronto un hombre empieza a seguirla. Aunque el momento del asalto no se vio en cámara si se alcanzan a escuchar los gritos de la víctima.

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Poco después el hombre vuelve a aparecer en la escena corriendo para escapar del lugar, aunque no se alcanza a ver que robó.

No obstante, pocos segundos después también aparece la víctima persiguiéndolo, ya sin la bolsa de mercado en su poder.

Ante esta situación, vecinos urgieron que se incremente el patrullaje policial. El robo ocurrió específicamente en el sector Primero de Mayo. De acuerdo con las denuncias divulgadas por el reportero Román Camacho, los habitantes del sector afirman que no solo han sufrido robos, sino que los antisociales han cometido hurtos en algunas viviendas.