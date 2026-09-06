VIDEO: Anciano se negó a pagar vacuna y lo que le hicieron los extorsionadores dejó a todos en shock

La comunidad del municipio Peñalver del estado Anzoátegui está consternada por lo que le ocurrió a un anciano de 77 años de edad, quien por negarse a ser extorsionado sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y se encuentra bajo estricta observación médica en el Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona.

Según la prensa local, Edilio Rafael Gil, vive en una habitación en el sector La Melania, en Puerto Píritu. Y todo ocurrió cuando la víctima se negó a entregar dinero en efectivo a sus agresores.

La propia víctima relató que los implicados forman parte de un grupo criminal dedicado al cobro de extorsiones diarias a los residentes y comerciantes que viven en la carretera de La Costa (Troncal 9).

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Como se negó a pagar la vacuna, los hombres prendieron fuego a la pieza con él adentro.

Aunque Edilio estaba malherido, grabó un video desde el área de emergencias del centro hospitalario para denunciar lo sucedido.

Allí instó a los cuerpos de seguridad de la entidad a investigar el caso capturar a los responsables.

Las autoridades iniciaron las averiguaciones para dar con el paradero de los autores del ataque y desarticular la banda de extorsionistas.