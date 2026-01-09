VIRAL: Investigan el brutal caso de maltrato animal que conmocionó a Caracas, lo grabaron en un balcón

Las autoridades anunciaron este viernes el comienzo de una investigación por un presunto caso de maltrato animal en Caracas, luego que un hombre propinó una brutal golpiza a su perrita en la parroquia San Bernardino, en el municipio Libertador.

La cuenta de Facebook Proteccionistas Independientes Caracas denunció el caso en sus redes sociales. En las imágenes se aprecia al sujeto golpeando en repetidas ocasiones a su perrita en el balcón de un apartamento.

«Reportan a 2 ciudadanos que viven en el Edificio Milenium, Apartamento 2-B, Avenida Avila, en San Bernardino, muy cerca de Misión Nevado», detalló la cuenta.

El caso se viralizó en redes sociales y, según reportes extraoficiales, la Misión Nevado logró rescatar a la perrita. A pesar de que la mascota fue retirada de la vivienda, se desconocen detalles sobre su estado de salud.

INVESTIGAN CASO DE LA PERRITA

El caso obtuvo tal viralidad que el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación sobre lo ocurrido con la perrita. Tarek William Saab, fiscal general, designó a la Fiscalía 89 Nacional para «investigar y sancionar».

«El brutal hecho denunciado públicamente, donde se observa a un sujeto agredir salvajemente con un objeto contundente a una indefensa mascota, causándole graves lesiones», detalló el fiscal.

Saab aseguró que el Ministerio Público imputará los delitos de maltrato animal, prohibición de hacerse justicia por sí mismo y apología del delito. Se desconoce si los dueños de la perrita fueron identificados o detenidos.