En Zulia: Capturaron a hombre que atropelló a un policía cuando le dieron la voz de alto

Las autoridades policiales capturaron este miércoles a un joven de 21 años, identificado José David Huerta Balbuena, que, presuntamente, atropelló a un policía en el municipio Miranda, en el estado Zulia.

Los hechos se dieron en la localidad de Los Puertos de Altagracia, en la Costa Oriental del Lago. El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó sobre la captura de Huerta y reveló detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo al reporte policial, los funcionarios le dieron la voz de alta a Huerta, quien circulaba por la calle. Sin embargo, el joven habría ignorado la orden y, aparentemente, aceleró la moto.

«Como represalia embistió contra los uniformados del Cpbez, impactado contra un oficial provocándole una herida en el pie derecho», detalló el reporte.

CAPTURA DE HUERTA

Los funcionarios capturaron a Huerta en la escena del crimen, mientras que brindaban primeros auxilios al policía lesionado. Aunque el Cpbez confirmó una herida en el pie, no hay mayores detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades trasladaron a Huerta a los calabozos de la localidad e incautaron la motocicleta como evidencia del crimen. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público.

El reporte policial detalló que Huerta fue detenido por «agredir a un oficial», aunque no hay mayores detalles sobre los cargos en su contra. Se desconoce la razón por la que habría ignorado la voz de alto.