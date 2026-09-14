VIRAL: Hombre grabó brutal volcamiento de una camioneta en carretera de Anzoátegui que dejó un fallecido

La carretera nacional Troncal 16, a la altura del estado Anzoátegui, fue escenario de un accidente de tránsito este fin de semana. El video del siniestro, que dejó un fallecio, se viralizó en redes sociales e impactó a miles de internautas.

Los hechos se dieron en la tarde del sábado, 12 de septiembre, en la vía San Mateo—Barcelona, en el sector Curataquiche. Un conductor que rodaba a unos metros de la camioneta captó la secuencia del accidente.

En las imágenes se aprecia que, por razones hasta el momento desconocidas, la camioneta rodaba de forma errática. La propia persona que grababa el video alertaba que podría haber un accidente y, segundos después, el vehículo volcó.

La camioneta parece perder el control tras tocar la maleza que divide los dos sentidos de la carretera. En cuestión de segundos, el vehículo dio varias vueltas de campana, hasta quedar en medio de la otra vía.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Protección Civil Anzoátegui informó en sus redes sociales sobre el accidente. Aunque el video del siniestro llevaba circulando desde el fin de semana, no fue hasta la mañana de este lunes que trascendieron detalles oficiales.

Las autoridades confirmaron que una persona murió en el brutal accidente, mientras que un acompañante resultó herido. El sobreviviente fue «trasladado por un vehículo particular hacia el centro asistencial más cercano».

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Organismos de seguridad acordonaron la escena del accidente para realizar el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, bomberos y funcionarios de Protección Civil hicieron «labores de prevención y control de riesgos en la vía».