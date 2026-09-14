Se fueron a las manos y terminó sin oreja: Policía capturó a pareja por pelea en un bar de Maracaibo

Las autoridades policiales anunciaron este lunes la captura de un hombre y una mujer en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. La pareja, aparentemente, protagonizó un brutal altercado en un bar este fin de semana.

La Policía de Maracaibo informó en sus redes sociales sobre este extraño caso. De acuerdo al reporte oficial, la pareja tuvo agresiones físicas mutuas en un bar ubicado en el sector 8 de la urbanización San Jacinto, en la madrugada del domingo.

El caso salió a la luz cuando Yulieth Daniela Latán Luengo, de 21 años, presentó la denuncia en un comando de la policía municipal. La mujer afirmó «haber sido víctima de agresión física» de parte de su pareja.

Las autoridades se desplegaron en la zona, pero la pareja, Crisleyquer de Jesús Ruiz Montiel, de 30 años, se presentó voluntariamente en un comando policial de Lago Mar Beach. El sujeto presentaba una grave lesión en la oreja y perdió parte de la misma.

«Tras verificar su identidad como el señalado en la denuncia y evidenciar que presentaba lesiones físicas que indicó fueron causadas durante el altercado, los funcionarios formalizaron la aprehensión del ciudadano», apunta el reporte.

LA PAREJA FUE DETENIDA

Los investigadores determinaron que la joven también habría agredido al hombre, quien, según reportes extraoficiales, sería funcionario. Supuestamente, en medio de la discusión, le arrancó un pedazo de la oreja de un mordisco.

Al verificar que el hombre también tenía heridas, la Fiscalía de Guardia del Ministerio Público «dictaminó la aprehensión formal de ambas partes al evaluar la existencia de lesiones recíprocas».

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Yulieth Latán fue detenida en el Hospital Dr. Adolfo Pons y trasladado al comando policial. Mientras que la pareja era procesada, las autoridades hicieron pesquisas en el bar en el que ocurrió el altercado, tomando los registros de las cámaras de seguridad.

Ambos sospechosos quedaron a la orden del Ministerio Público. Hasta el momento, se desconocen los cargos que enfrenta la pareja.