A través de las redes sociales se viralizó un video que mostró un altercado entre efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Carabobo (SIPEC), la mañana de este domingo 22 de noviembre.

Medios locales informaron que los hechos se registraron frente al despacho del SIPEC en el sector Los Colorados, en Valencia.

Las imágenes muestran momentos de tensión, forcejeos y reclamos entre los funcionarios uniformados, algunos con las siglas CPNB. Ellos tenían chalecos con las palabras “Reforzamiento Cuadrantes de Paz”. Mientras que los otros estaban identificados con las siglas SIPEC.

También se puede ver que el altercado ocurrió junto a una camioneta Toyota Machito blanca y un vehículo Aveo negro.

Lo que se puede escuchar del audio grabado son frases como “somos la misma gente”. Además, una mujer aparece en el interior de la camioneta blanca y luego en el suelo, cerca de un tronco.

Mientras que, igualmente, se ve a un hombre con franela blanca que camina por el lugar y se retira algo del cuello, antes de que la cámara enfoque a otras personas.

Preliminarmente, el diario La Calle informó que todo inició cuando un oficial del SIPEC circulaba la mañana de este domingo en un vehículo Aveo junto a su esposa por la avenida Aranzazu.

Al parecer notó que un Toyota Camry con vidrios ahumados lo seguía. Por ello decidió dirigirse hasta el despacho del SIPEC en Los Colorados en busca de seguridad.

Al llegar al lugar, los interceptaron unos hombres, al parecer pertenecientes a la PNB que se movilizaban en el Camry y en un Toyota Machito.

Las versiones de los testigos, señalan que los implicados intentaron, presuntamente, atacar al oficial del SIPEC y golpearon a su esposa durante el altercado.

Pero, la rápida actuación de funcionarios del SIPEC, que escucharon los gritos de la mujer permitió evitar que el hecho pasara a mayores. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado.

Sin embargo, el reportero de sucesos en la zona, Sandino Yaguare, informó que los involucrados «están siendo procesados». Incluso, una comisión del Ministerio Público comenzó las investigaciones.