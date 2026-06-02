VIRAL: Docente fue detenida por empujar a un estudiante de 7 años contra un escritorio en Cumaná

Una docente de 47 años, identificada como Norma del Valle Estacio, fue detenida por, supuestamente, agredir físicamente a un niño de apenas siete años en una escuela de la localidad de Cumaná, estado Sucre.

El caso salió a la luz cuando la madre del estudiante presentó una denuncia ante la Policía del Municipio Sucre. De acuerdo a la mujer, el niño fue agredido por Estacio y requirió de atención médica inmediata.

Reportes extraoficiales indican que, por razones que siguen siendo investigada, Estacio empujó al pequeño contra un escritorio en pleno salón de clases. Luego la víctima le contó a su madre sobre lo ocurrido.

CAPTURA DE ESTACIO

El niño presentó un hematoma en la espalda, a lo que se sumó una herida abierta en la parte superior de su cuerpo. Aparentemente, el pequeño chocó directamente contra un clavo que sobresalía del escritorio.

Funcionarios de la policía municipal capturaron a Estacio en la avenida Panamericana, en la capital sucrense. El procedimiento se llevó a cabo con base en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Estacio fue trasladada a los calabozos de la entidad para poner en marcha los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y la cadena de eventos que llevó a la agresión. Hasta el momento, no hay detalles de los cargos en contra de Estacio.