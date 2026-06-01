Horror en Caracas: Hombre cayó al vacío desde ‘la feria’ de conocido centro comercial

Un hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, murió este lunes al caer al vacío en el Sambil La Candelaria, en el municipio Libertador de Caracas. La tragedia generó gran conmoción en los pasillos de este conocido centro comercial.

Los hechos se dieron poco después de las 4 de la tarde. Los primeros reportes extraoficiales indican que un hombre, presuntamente, se lanzó al vacío desde el último piso del edificio.

El cuerpo del hombre cayó desde varios metros hasta impactar el suelo en el nivel Andrés Bello, que da hacia las puertas peatonales. Aunque algunos testigos intentaron auxiliarlo, habría muerto instantáneamente por la gravedad de sus lesiones.

Visitantes grabaron videos en los que se puede apreciar el cuerpo del hombre ensangrentado a la altura de las escaleras mecánicas. Luego pusieron una lona sobre su cadáver mientras llegaban las autoridades.

INVESTIGAN EL CASO

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta la escena. Una vez hicieron las pesquisas, levantaron el cadáver del hombre con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

La tragedia generó escenas de tensión en los pasillos del centro comercial y varios visitantes no pudieron ocultar su conmoción. En los videos se pueden escuchar gritos y llantos desde distintos pisos del edificio.

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Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay mayores detalles sobre la víctima.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.