VIDEOS IMPACTANTES: Varios heridos tras fuerte incendio en una empresa química de Carabobo

Un gran incendio generó destrozos en una empresa química en el municipio Los Guayos, en el estado Carabobo. Reportes extraoficiales apuntan que habría varios heridos.

Los hechos se dieron cerca de las 2 de la tarde una instalación de la empresa Procesadora Venezolana de Químicos (Provequim), en Paraparal. Las llamas se propagaron por gran parte del edificio, generando una densa columna de humo.

De acuerdo al medio Últimas Noticias, el humo se podía divisar desde tres municipios, San Diego, Valencia y San Joaquín. Mientras tanto, los habitantes y trabajadores de la zona se aterrorizaron por la magnitud del incendio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)



En redes sociales se viralizaron varios videos del gran incendio que afectó a la procesadora de productos químicos. En uno de ellos, se aprecia cómo una bola de fuego salió por los aires y cayó en medio de la calle, impactando a una persona.

HERIDOS EN EL INCENDIO

La magnitud del incendio generó que funcionarios de varias localidades acudieran «en calidad de apoyo». Aparentemente, acudieron al lugar Bomberos de Carabobo y Los Guayos, pero también de los municipios Valencia, San Joaquín y San Diego.

Reportes extraoficiales apuntan que varias personas resultaron heridas en el incendio. Igualmente, las autoridades no han brindado un balance oficial sobre el siniestro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DOS FALLECIDOS Y DECENAS DE HERIDOS TRAS GRAVES ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LOS LLANOS VENEZOLANOS

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconocen las causas del incendio. Para las 6 de la tarde, los organismos de emergencias removían los materiales inflamables para evitar que se desataran nuevamente las llamas.