Dos fallecidos y decenas de heridos tras graves accidentes de tránsito en los llanos venezolanos

La región de los Llanos se encuentra conmocionada por los graves accidentes de tránsito que ocurrieron entre el domingo y el lunes, dejando un saldo de decenas de heridos y dos personas fallecidas.

El primero de los accidentes ocurrió en la noche del domingo en la Troncal 005, en el municipio Tinaquillo, en el estado Cojedes. De acuerdo a medios regionales, en el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta y dos carros.

En la moto se desplazaban Sendry Chirinos, de 40 años, y su pareja, Bryanny García (36), quienes perdieron la vida en el siniestro. En el otro vehículo iban seis personas, incluyendo dos menores de edad, que resultaron heridos.

Uno de los niños, de 5 años, sufrió un traumatismo multisistémico y el otro, de 8 años, presentó un traumatismo facial. Los adultos, por su parte, reportaron fracturas, quemaduras y otros traumatismos.

Por otra parte, tres personas resultaron lesionadas en un tercer vehículo involucrado en el accidente. Todos los heridos, jóvenes de entre 24 a 27 años, presentaron fracturas o traumatismos.

MÁS DE 20 HERIDOS EN PORTUGUESA

En la madrugada de este lunes se dio otro grave accidente en la autopista José Antonio Páez, en el estado Portuguesa. Un autobús, que cubría la ruta Mérida-Caracas, volcó en plena vía, dejando 23 heridos.

Los hechos se dieron en el desvío a la altura del caserío Morador, municipio Ospino. Testigos relataron que el conductor impactó contra un separador vial y la unidad se volcó.

Los organismos de emergencias atendieron a los heridos en el lugar. Mientras que el conductor resultó ileso, algunos pasajeros sufrieron lesiones de consideración. Varios fueron trasladados a un centro de salud cercano.