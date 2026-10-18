VIDEOS: Autobuses que trasladaban a fanáticos del Deportivo Táchira fueron atacados a tiros en Cojedes, hubo ocho heridos

Un violento suceso ocurrió la madrugada de este domingo 18 de octubre en el sector Chirguita, cerca del peaje de Taguanes, cuando al menos ocho fanáticos del Deportivo Táchira resultaron heridos tras un ataque a tiros contra los autobuses que los trasladaban de regreso a San Cristóbal después de asistir al partido contra Carabobo FC en Valencia.

Las ráfagas de disparos provocaron lesiones a los ochos aficionados en distintas partes del cuerpo. De inmediato, ambulancias y cuerpos de rescate trasladaron a todas las personas heridas al hospital Joaquina de Rotondaro, ubicado en Tinaquillo, donde el personal sanitario les brindó atención médica de emergencia.

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Una primera hipótesis de los investigadores indicó que el ataque se debió a un brutal intento de asalto en la autopista por parte de bandas delictivas de la zona. Sin embargo, luego trascendió que el hecho respondió a una riña entre lugareños y los hinchas luego de que los buses hicieran una parada turística.

Presuntamente, los locales se sorprendieron por la cantidad de personas que bajaron de los autobuses y comenzaron a grabar. Esto no habría gustado a los aficionados, por lo que situación escaló debido a que varios de ellos supuestamente estaban bajo efectos del alcohol y otras sustancias.

Finalmente, una persona del sitio terminó sacando un arma de fuego y disparó contra los autobuses, hiriendo a ocho personas. Los lesionados responden a los nombres de Wilker Moreno (herido en tibia y peroné en su pierna derecha), Yandel Puertas (Fractura de tibia y peroné pierna derecha), Jhonatan Briceño, 37 años (Fractura tibia y peroné pierna derecha), Franco Sanabria, 30 años (herido en el brazo derecho), Anthony Contreras (herido en la cabeza), Alejandro Arias, 20 años (herido en el fémur), Angel Gutierrez (herido en la columna) y Omar Moro (herido en la pierna izquierda).

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y diversas comisiones de seguridad tomaron la zona e iniciaron un amplio despliegue en la entidad. Las comisiones ejecutan operativos especiales de rastreo e investigaciones de campo para identificar y capturar a los responsables del ataque armado.

¿Fanáticos del Deportivo Táchira? Anoche hubo ocho heridos tras presunto intento de robo en Tinaquillo, a una unidad de Expresos Occidente.

¿Venían del juego ante Carabobo? El reporte del Cuerpo de Bomberos, no lo detalla.#LigaFutve pic.twitter.com/b84LfcTBzm — Héctor Nuno González (@NunoGonzalezVV) October 18, 2026

El duelo entre Carabobo FC y Deportivo Táchira culminó a las 8:30 p. m. aproximadamente, por lo que los aficionados aurinegros partieron de regreso tarde por la noche. Además, el choque terminó con tablas después de que firmaran un 2-2.

El suceso mantiene conmocionado al fútbol nacional mientras los organismos de seguridad recopilan evidencias en el lugar de los hechos. La colectividad deportiva y los familiares de las víctimas permanecen a la espera de un reporte oficial actualizado sobre la evolución de los heridos y el avance de las pesquisas.