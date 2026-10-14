COJEDES: Hombre se disponía a dormir, luego de una jornada de trabajo, cuando encendió el ventilador, ocurrió una desgracia

Un hombre de 57 años, identificado como Oswaldo Blanco, murió electrocutado en su propia casa cuando iba a encender un ventilador en la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes.

Los hechos se dieron en la noche del lunes en una vivienda ubicada en las inmediaciones del Puente Los Colorados. De acuerdo a medios regionales, Blanco acababa de regresar a su hogar tras una jornada de trabajo.

Al igual que en otras noches calurosas, Blanco pretendía encender el ventilador para conciliar el sueño. Lo que no esperaba es que, al momento de prender el equipo, iba a recibir una intensa descarga eléctrica.

Reportes extraoficiales indican que Blanco murió de forma instantánea al ser electrocutado. Aunque sus seres queridos intentaron auxiliarlo, nada pudieron hacer. Luego informaron a las autoridades.

LUTO POR BLANCO

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la vivienda. Poco después, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en la escena.

Los funcionarios levantaron el cuerpo de Blanco e hicieron las pesquisas del caso. Luego el cadáver fue entregado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que se encargará de la autopsia correspondiente.

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Un caso parecido al de Blanco ocurrió en la mañana del martes en una vivienda de Calabozo, estado Guárico, en donde un hombre discapacitado, llamado Víctor Hernández, murió electrocutado al pisar el cable de un ventilador.